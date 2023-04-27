Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В ОВА сообщили о попадании минимум в одну многоэтажку

О взрывах в городе сообщило "Суспільне" в Telegram.

Прилеты по городу подтвердил в Telegram начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Оккупанты обстреляли регион, по предварительным данным, четырьмя ракетами С-300, проинформировал в Telegram глава ОВА Виталий Ким.

"В многоэтажку одну минимум. Твари", – написал руководитель Николаевской ОВА в Telegram.

Позже Ким добавил в Telegram, что второй прилет пришелся по жилому частному дому.

В результате обстрела оккупантами Николаева часть домов осталась без света, указал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Около 1.00 николаевцы слышали четыре громких взрыва", – уточнил Сенкевич.

Ким указал в 1.30 в Telegram, что "скорые" поехали на третий частный адрес.

По данным ОВА, воздушная тревога в Николаевской области продлилась с 1.00 до 1.39.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.