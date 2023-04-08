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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корректировщик огня по школам Николаева получил 8 лет тюрьмы

Осужденный начальник охраны одного из городских предприятий
Осужденный – начальник охраны одного из городских предприятий
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Суд приговор наводчика российских ракетных ударов по школам в Николаеве к 8 годам заключения. Об этом Служба безопасности Украины 8 апреля сообщила в Telegram.

СБУ  задержала его в августе 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах области. По данным следствия, корректировщиком оказался бывший начальник службы охраны одного из инфраструктурных объектов областного центра.

"СБУ собрала неопровержимые доказательства вины еще одного информатора главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате оба здания были полностью разрушены.

Правоохранители рассказали, что осужденный был завербован оккупантами после начала полномасштабного вторжения.

"В поле зрения игру он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где неоднократно публиковал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ", – написали в СБУ.

У него дома был обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с россиянами. 

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований); ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

Теги: СБУ, Николаев, армия РФ, приговор, обстрелы, война России против Украины, ракеты, школы, российские оккупанты
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