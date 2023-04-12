ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд дал 15 лет тюрьмы наводчику российских ракет по Николаеву. В июне 2022 года он скорректировал около 10 попаданий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По наводке осужденного РФ бомбила Николаев 26 30 июня 2022 года
По наводке осужденного РФ бомбила Николаев 26–30 июня 2022 года
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Суд в Николаеве вынес приговор местному жителю, причастному к серии ракетных атак по городу летом прошлого года. Об этом Служба безопасности Украины 12 апреля сообщила в Telegram.

По данным следствия, он был завербован российской ФСБ в первые месяцы войны. Оккупанты узнали его пророссийскую позицию из постов в соцсетях и привлекли к "сотрудничеству".

По наводке осужденного 26–30 июня 2022 года армия РФ совершила прицельные ракетные удары по 10 городским объектам, в том числе инфраструктурным.

Он был задержан СБУ уже в июле. Во время обысков у злоумышленника обнаружены взрывчатка, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену и оправдание российской агрессии, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В марте интенсивность обстрелов Николаева со стороны оккупационных войск снизилась, однако в последние недели город обстреливают практически ежедневно.

28 июня глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил об 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО. 

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли семь человек.

Теги: Николаев, ФСБ, Николаевская область, приговор, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (63993) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (60578)
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (47743)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (47642)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46031)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44002)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41428)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (39680)
 
 
 
 