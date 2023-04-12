Суд дал 15 лет тюрьмы наводчику российских ракет по Николаеву. В июне 2022 года он скорректировал около 10 попаданий

По данным следствия, он был завербован российской ФСБ в первые месяцы войны. Оккупанты узнали его пророссийскую позицию из постов в соцсетях и привлекли к "сотрудничеству".
По наводке осужденного 26–30 июня 2022 года армия РФ совершила прицельные ракетные удары по 10 городским объектам, в том числе инфраструктурным.
Он был задержан СБУ уже в июле. Во время обысков у злоумышленника обнаружены взрывчатка, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену и оправдание российской агрессии, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В марте интенсивность обстрелов Николаева со стороны оккупационных войск снизилась, однако в последние недели город обстреливают практически ежедневно.
28 июня глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил об 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО.
Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли семь человек.