Суд дал 15 лет тюрьмы наводчику российских ракет по Николаеву. В июне 2022 года он скорректировал около 10 попаданий

По данным следствия, он был завербован российской ФСБ в первые месяцы войны. Оккупанты узнали его пророссийскую позицию из постов в соцсетях и привлекли к "сотрудничеству".

По наводке осужденного 26–30 июня 2022 года армия РФ совершила прицельные ракетные удары по 10 городским объектам, в том числе инфраструктурным.

Он был задержан СБУ уже в июле. Во время обысков у злоумышленника обнаружены взрывчатка, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену и оправдание российской агрессии, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.