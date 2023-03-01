СБУ задержала в Николаеве инструктора по тактической подготовке, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ

Задержанный – местный инструктор по тактической подготовке в одной из общественных организаций. По данным следствия, под прикрытием тренировок украинских военных он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона.

"В первую очередь российская спецслужба ставила ему задачи выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ. Для сбора сведений он "втемную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Разведывательная информация требовалась оккупантам для прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства", – говорится в сообщении.

Но контрразведчики его задержали и предотвратили передачу информации.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он арестован.