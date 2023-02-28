Глава СБУ: Мое послание Путину простое: вы никогда не сломите и не уничтожите нас

По словам Малюка, несмотря на атаки РФ на разных фронтах, он верит в победу Украины.

"У меня, как у любого украинца, нет иллюзий относительно Путина и его мотивов в этой войне. Поэтому мое послание [ему] простое: вы никогда не сломите и не уничтожите нас. Мы боремся не только за будущее Украины, но и за безопасное будущее всего цивилизованного мира", – заявил глава СБУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в частности в районе Бахмута Донецкой области.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 февраля 2023 года, составили около 149 240 военных, 3388 танков, 300 самолетов, 288 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".