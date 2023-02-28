РФ осуществляет против Украины более 10 кибератак в день – Малюк

Он отметил, что война ведется на двух фронтах – противодействие врагу в киберпространстве, а также на поле боя.
По словам Малюка, в 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, в 2021 году – около 2 тыс. После полномасштабного вторжения РФ их зафиксировали более 4,5 тыс.
Глава СБУ отметил, что это разные типы атак, "иногда очень массовые, иногда очень изощренные".
"В настоящее время Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак в день… Их цели разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и другое. Но мы успешно противостоим противнику и в киберпространстве", – сказал он.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.
В феврале 2023 года в Госспецсвязи заявили, что в течение 2022 года специалисты Госспецсвязи зарегистрировали в Украине более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.