РФ осуществляет против Украины более 10 кибератак в день – Малюк

По словам Малюка, в 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, в 2021 году – около 2 тыс. Фото: depositphotos.com

Он отметил, что война ведется на двух фронтах – противодействие врагу в киберпространстве, а также на поле боя.

По словам Малюка, в 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, в 2021 году – около 2 тыс. После полномасштабного вторжения РФ их зафиксировали более 4,5 тыс.

Глава СБУ отметил, что это разные типы атак, "иногда очень массовые, иногда очень изощренные".

"В настоящее время Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак в день… Их цели разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и другое. Но мы успешно противостоим противнику и в киберпространстве", – сказал он.