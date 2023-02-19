С начала года СБУ нейтрализовала около 550 киберугроз – глава департамента кибербезопасности

"Если в прошлом году мы нейтрализовали более 4,5 тыс. кибератак и критических киберинцидентов, то за полтора месяца этого года уже есть 550 таких атак. То есть Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", – заявил он.
По словам Витюка, основными целями кибератак являются объекты логистики и транспорта, энергетическая отрасль Украины, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры.
Глава департамента отметил, что РФ постоянно атакует Украину с 2014 года.
"Впрочем, наша спецслужба эволюционировала гораздо больше, чем россияне. Сам факт, что большинство украинских систем работает в штатном режиме, – яркое доказательство тому, что мы успешно справляемся с вызовами, даже в сверхсложных психологических условиях и при дефиците энергоресурсов", – заявил он.
Витюк добавил, что противостоять российским кибератакам также помогает поддержка партнеров.
"В этой войне мы не только отбиваем атаки российских оккупантов, но и эффективно контратакуем сами. Важная цель – получение развединформации для наших ВСУ. Но иногда и просто "даем им по зубам", симметрично и даже гораздо мощнее отвечаем на их киберагрессию", – рассказал он.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.