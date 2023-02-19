С начала года СБУ нейтрализовала около 550 киберугроз – глава департамента кибербезопасности

Витюк: В этой войне мы не только отбиваем кибератаки российских оккупантов, но и эффективно контратакуем сами Фото: ssu.gov.ua

"Если в прошлом году мы нейтрализовали более 4,5 тыс. кибератак и критических киберинцидентов, то за полтора месяца этого года уже есть 550 таких атак. То есть Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", – заявил он.

По словам Витюка, основными целями кибератак являются объекты логистики и транспорта, энергетическая отрасль Украины, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры.

Глава департамента отметил, что РФ постоянно атакует Украину с 2014 года.

"Впрочем, наша спецслужба эволюционировала гораздо больше, чем россияне. Сам факт, что большинство украинских систем работает в штатном режиме, – яркое доказательство тому, что мы успешно справляемся с вызовами, даже в сверхсложных психологических условиях и при дефиците энергоресурсов", – заявил он.

Витюк добавил, что противостоять российским кибератакам также помогает поддержка партнеров.

"В этой войне мы не только отбиваем атаки российских оккупантов, но и эффективно контратакуем сами. Важная цель – получение развединформации для наших ВСУ. Но иногда и просто "даем им по зубам", симметрично и даже гораздо мощнее отвечаем на их киберагрессию", – рассказал он.