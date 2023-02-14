Госспецсвязи предупреждает о хакерской рассылке якобы от аппарата СНБО

Распаковка архива в письмах приводит к установке программы, которая предоставляет удаленный доступ к устройству третьим лицам Фото: depositphotos.com

Речь идет о массовой рассылке электронных писем с вредоносными вложениями якобы от имени аппарата Совета национальной безопасности и обороны с целью получения удаленного доступа к компьютерам украинских организаций и учреждений с использованием программы Remote Utilities.

Электронные письма, которые приходят якобы от СНБО, содержат тему "RE: Критическое обновление безопасности" и вложение в виде RAR-архива.

В архиве находится изображение-приманка "инструкция Важно прочесть.jpg" и сплит-архив с исполняемым файлом (.exe).

"В случае загрузки, распаковки и запуска содержания архива на компьютер устанавливается легитимная программа Remote Utilities. Она предоставляет удаленный доступ к устройству третьим лицам", – сказано в сообщении.

Технические детали атаки опубликованы на сайте CERT-UA.

Как напомнили в Госспецсвязи, в начале февраля команда CERT-UA предупреждала о подобной рассылке писем якобы от имени "Укртелекома". Они также содержали исполняемый exe-файл, запуск которого приводил к установке на компьютере программы для удаленного контроля и наблюдения.