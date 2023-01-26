На серверы Черниговской ОВА совершена масштабная вирусная атака, не работают сайты ОВА и райадминистраций

Эта вирусная атака была хорошо спланирована, отметили в ОВА Фото: depositphotos.com

"В целях защиты часть систем была отключена. Не работают временно сайт ОВА и сайты РВА. Специалисты работают над восстановлением системы", – говорится в сообщении.

Чаус уточнил, что это не первая атака, за последний год таких были десятки.

"IT-специалисты говорят, что эта вирусная атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали", – рассказал глава ОВА.

В то же время, отметил он, у чиновников сейчас достаточно средств коммуникации и обмена информацией: такие атаки не оказывают никакого влияния на работу, только отнимают немного больше времени.