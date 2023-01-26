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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На серверы Черниговской ОВА совершена масштабная вирусная атака, не работают сайты ОВА и райадминистраций

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Эта вирусная атака была хорошо спланирована, отметили в ОВА
Эта вирусная атака была хорошо спланирована, отметили в ОВА
Фото: depositphotos.com

25 января была совершена очередная масштабная вирусная атака на серверы Черниговской областной военной администрации. Об этом утром 26 января сообщил в Telegram глава ОВА Вячеслав Чаус.

"В целях защиты часть систем была отключена. Не работают временно сайт ОВА и сайты РВА. Специалисты работают над восстановлением системы", – говорится в сообщении.

Чаус уточнил, что это не первая атака, за последний год таких были десятки.

"IT-специалисты говорят, что эта вирусная атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали", – рассказал глава ОВА. 

В то же время, отметил он, у чиновников сейчас достаточно средств коммуникации и обмена информацией: такие атаки не оказывают никакого влияния на работу, только отнимают немного больше времени.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. В течение 2022 года СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

Теги: хакеры, Черниговская область, вирус, война России против Украины, киберпреступность, кибератака, Вячеслав Чаус
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