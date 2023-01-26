На серверы Черниговской ОВА совершена масштабная вирусная атака, не работают сайты ОВА и райадминистраций

"В целях защиты часть систем была отключена. Не работают временно сайт ОВА и сайты РВА. Специалисты работают над восстановлением системы", – говорится в сообщении.
Чаус уточнил, что это не первая атака, за последний год таких были десятки.
"IT-специалисты говорят, что эта вирусная атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали", – рассказал глава ОВА.
В то же время, отметил он, у чиновников сейчас достаточно средств коммуникации и обмена информацией: такие атаки не оказывают никакого влияния на работу, только отнимают немного больше времени.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. В течение 2022 года СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.