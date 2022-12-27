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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала года СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине – глава департамента кибербезопасности

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Витюк: Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно
Витюк: Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно
Фото: ssu.gov.ua

В 2022 году СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак и киберинцидентов, это более чем в три раза больше, нежели в прошлом году. Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщили в спецслужбе.

"Мы подошли к 2022 году, имея позади восьмилетний опыт гибридной войны. Война в киберпространстве шла и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением", – отметил Витюк.

Он подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021-м – 1400, то уже в нынешнем их количество выросло более чем в три раза.

"Сегодня страна-агрессор предпринимает в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве из них украинское общество, к счастью, даже не знает", – сказал Витюк.

По его словам, в зоне особого внимания врага  энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

"Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала", – пообещал глава департамента. 

Еще в ноябре Витюк говорил, что в этом году было отбито около 3,5 тыс. кибератак

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

Теги: СБУ, хакеры, спецслужбы, кибервойна, кибератака, кибербезопасность, Служба безопасности Украины, Илья Витюк
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