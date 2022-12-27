С начала года СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине – глава департамента кибербезопасности

"Мы подошли к 2022 году, имея позади восьмилетний опыт гибридной войны. Война в киберпространстве шла и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением", – отметил Витюк.

Он подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021-м – 1400, то уже в нынешнем их количество выросло более чем в три раза.

"Сегодня страна-агрессор предпринимает в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве из них украинское общество, к счастью, даже не знает", – сказал Витюк.

По его словам, в зоне особого внимания врага – энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.

"Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала", – пообещал глава департамента.

Еще в ноябре Витюк говорил, что в этом году было отбито около 3,5 тыс. кибератак.