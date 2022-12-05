Россия уничтожает украинскую энергетику не только ракетами, но и растущим количеством хакерских атак – Microsoft

По информации СБУ, около 90% всех кибератак на украинские государственные ресурсы устраивают спецслужбы РФ Фото: mil.in.ua

По его словам, таким образом РФ пытается "дополнить" разрушительный эффект ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Кроме того, наряду с почти двумя месяцами атак по гражданским объектам "имели место дополнительные кибератаки на украинские и зарубежные цепочки поставок, а также операции влияния с помощью цифрового пространства", написал Уоттс.

Он добавил, что в целом эти усилия направлены на то, чтобы снизить политическую поддержку Украины со стороны США, Евросоюза и НАТО и "подорвать уверенность и решимость украинских граждан".

До сих пор российские усилия вызвать гнев среди населения (например, по поводу высоких цен на энергоносители и инфляции в Европе) имели ограниченный эффект, но они "предвещают то, что может стать тактикой расширения в предстоящую зиму", считает один из руководителей Microsoft.

Он подчеркнул, что российские хакеры и технологи пытаются продвигать определенные нарративы в интернете через государственные СМИ и учетные записи в социальных сетях, "включая усилия по подрыву выборных должностных лиц и демократических институтов".