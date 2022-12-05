Россия уничтожает украинскую энергетику не только ракетами, но и растущим количеством хакерских атак – Microsoft

По его словам, таким образом РФ пытается "дополнить" разрушительный эффект ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Кроме того, наряду с почти двумя месяцами атак по гражданским объектам "имели место дополнительные кибератаки на украинские и зарубежные цепочки поставок, а также операции влияния с помощью цифрового пространства", написал Уоттс.
Он добавил, что в целом эти усилия направлены на то, чтобы снизить политическую поддержку Украины со стороны США, Евросоюза и НАТО и "подорвать уверенность и решимость украинских граждан".
До сих пор российские усилия вызвать гнев среди населения (например, по поводу высоких цен на энергоносители и инфляции в Европе) имели ограниченный эффект, но они "предвещают то, что может стать тактикой расширения в предстоящую зиму", считает один из руководителей Microsoft.
Он подчеркнул, что российские хакеры и технологи пытаются продвигать определенные нарративы в интернете через государственные СМИ и учетные записи в социальных сетях, "включая усилия по подрыву выборных должностных лиц и демократических институтов".
Киберагрессия в сторону Украины продолжается с 2014 года, с каждым годом количество атак росло. Началом кибервойны в профессиональном сообществе считают январь 2022 года, а именно атаки 13–14 января, сообщал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По информации СБУ, около 90% всех кибератак на украинские государственные ресурсы устраивают спецслужбы РФ. Небольшой процент кибератак наносят белорусские спецслужбы, способствующие РФ.
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Витюка, с 24 февраля 2022 года Украина "начала киберконтрнаступление". Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.