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Украина подписала соглашение о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО

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Украина присоединилась к центру по киберобороне НАТО
Украина присоединилась к центру по киберобороне НАТО
Фото: EPA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подписал Техническое соглашение о присоединении Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE). Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины 19 января.

В Госспецсвязи подчеркнули, что это очередной важный шаг в усилении международного взаимодействия для эффективного противостояния угрозам в киберпространстве, в том числе и со стороны России. Отмечается, что киберагрессия России направлена не только на Украину, но и на другие демократические страны.

"В прошлом году мы уже активно сотрудничали с Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО. В ноябре 2022 года Службу посещали директор CCDCOE Март Ноорма и руководитель отдела международных связей Центра Каролина Лейс, с которыми мы обсуждали наш опыт по противодействию российской киберагрессии, риски в киберпространстве для других стран и многие другие вопросы. Кроме того, в прошлом году украинская делегация впервые приняла участие в заседании Управляющего комитета CCDCOE", – отметил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он выразил надежду, что в 2023 году сотрудничество будет усиливаться.

После подписания соглашения секретарем СНБО он будет передан на подпись всем странам-членам Центра.

Контекст:

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне – одна из ключевых структур НАТО в области киберобороны, которая занимается вопросами кибербезопасности как на стратегическом, так и на практическом уровнях. Центр состоит из 25 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров.

Заявка на членство Украины в CCDCOE была подана еще в августе 2021 года, напомнили в Госспецсвязи. 4 марта 2022 года ее единодушно поддержали все члены Управляющего комитета Центра. Подписание Технического соглашения о вступлении в Украину, а в дальнейшем – и других стран-членов Центра – формализует участие Украины в CCDCOE.

27 декабря 2022 года в департаменте кибербезопасности сообщали, что с начала года СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Госспецсвязи, кибератака, кибербезопасность
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