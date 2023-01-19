Украина подписала соглашение о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО

В Госспецсвязи подчеркнули, что это очередной важный шаг в усилении международного взаимодействия для эффективного противостояния угрозам в киберпространстве, в том числе и со стороны России. Отмечается, что киберагрессия России направлена не только на Украину, но и на другие демократические страны.

"В прошлом году мы уже активно сотрудничали с Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО. В ноябре 2022 года Службу посещали директор CCDCOE Март Ноорма и руководитель отдела международных связей Центра Каролина Лейс, с которыми мы обсуждали наш опыт по противодействию российской киберагрессии, риски в киберпространстве для других стран и многие другие вопросы. Кроме того, в прошлом году украинская делегация впервые приняла участие в заседании Управляющего комитета CCDCOE", – отметил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он выразил надежду, что в 2023 году сотрудничество будет усиливаться.

После подписания соглашения секретарем СНБО он будет передан на подпись всем странам-членам Центра.