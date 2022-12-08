Украинские IT-специалисты смогут после победы учить военных НАТО – Нуланд

На встрече обсуждались актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Гайдук ознакомил Нуланд с работой Минобороны в секторе связи, IT и кибербезопасности, подходах к их реформированию по стандартам НАТО.

Ей показали украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта", основные свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, рассказали о планах по интеграции новых источников информации и сотрудничеству с союзниками. Также Нуланд увидела первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать их движение.

Нуланд высоко оценила возможности "Дельты", ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран – членов НАТО. Она поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей IT-системы, которая помогает получать полную и оперативную картинку поля боя и сил врага.

"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может использоваться в будущих военных операциях США. Страны Североатлантического союза могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом украинские IT-специалисты могут учить даже военных НАТО", – отметила Нуланд.