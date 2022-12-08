Украинские IT-специалисты смогут после победы учить военных НАТО – Нуланд

На встрече обсуждались актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Гайдук ознакомил Нуланд с работой Минобороны в секторе связи, IT и кибербезопасности, подходах к их реформированию по стандартам НАТО.
Ей показали украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта", основные свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, рассказали о планах по интеграции новых источников информации и сотрудничеству с союзниками. Также Нуланд увидела первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать их движение.
Нуланд высоко оценила возможности "Дельты", ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран – членов НАТО. Она поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей IT-системы, которая помогает получать полную и оперативную картинку поля боя и сил врага.
"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может использоваться в будущих военных операциях США. Страны Североатлантического союза могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом украинские IT-специалисты могут учить даже военных НАТО", – отметила Нуланд.
Нуланд приехала в Киев 3 декабря. Она встретилась с главой Офиса президента Андреем Ермаком и обсудила поддержку Украины со стороны США, сообщал сайт президента.
Замгоссекретаря США также посетила Государственную службу специальной связи и защиты Украины, где ознакомилась с работой правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации.