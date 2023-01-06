Российские хакеры летом атаковали ядерные лаборатории США – Reuters

Журналисты не смогло определить, была ли попытка атаки успешной Фото: depositphotos.com

Журналисты выяснили, что в период с августа по сентябрь 2022 года Cold River нацелился на Брукхейвенскую, Аргоннскую и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса. Они создали фальшивые страницы входа для каждого учреждения и отправляющих электронные письма ученым-ядерщикам, чтобы заставить их раскрыть свои пароли.

При этом агентство Reuters не смогло определить, почему лаборатории были атакованы, и была ли попытка успешной.

Связь этих попыток атаки с группировкой Cold River подтвердили пять экспертов по индустрии кибербезопасности – хакеры оставили цифровые следы, ранее связанные с Cold River.

По словам исследователей кибербезопасности и западных правительственных чиновников, Cold River активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после вторжения РФ в Украину. Атака против американских лабораторий произошла, когда эксперты ООН вошли на территорию Украины, контролируемую Россией, чтобы осмотреть Запорожскую АЭС.