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Российские хакеры летом атаковали ядерные лаборатории США – Reuters

Журналисты не смогло определить, была ли попытка атаки успешной
Журналисты не смогло определить, была ли попытка атаки успешной
Фото: depositphotos.com

Прошлым летом российская хакерская группа, известная как Cold River, напала на три ядерные исследовательские лаборатории в США. Об этом 6 января сообщило агентство Reuters.

Журналисты выяснили, что в период с августа по сентябрь 2022 года Cold River нацелился на Брукхейвенскую, Аргоннскую и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса. Они создали фальшивые страницы входа для каждого учреждения и отправляющих электронные письма ученым-ядерщикам, чтобы заставить их раскрыть свои пароли.

При этом агентство Reuters не смогло определить, почему лаборатории были атакованы, и была ли попытка успешной.

Связь этих попыток атаки с группировкой Cold River подтвердили пять экспертов по индустрии кибербезопасности – хакеры оставили цифровые следы, ранее связанные с Cold River.

По словам исследователей кибербезопасности и западных правительственных чиновников, Cold River активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после вторжения РФ в Украину. Атака против американских лабораторий произошла, когда эксперты ООН вошли на территорию Украины, контролируемую Россией, чтобы осмотреть Запорожскую АЭС.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, ядерная энергетика, хакеры, АЭС, кибератака, кибербезопасность
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