Хакеры атакуют украинцев вредоносными письмами от якобы ГСЧС про дроны-камикадзе – CERT-UA

Отмечается, что информация о письмах поступила 8 декабря от специалистов подразделения кибербезопасности АО "Укрзалізниця".

"Тема писем – "Как распознать дрон-камикадзе", а поступают они якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по адресу [email protected] Соответствующее доменное имя зарегистрировано месяц назад – 8 ноября 2022 года", – сообщили в CERT-UA.

По данным организации, во вложении в письмо содержится RAR-архив shahed-136.rar с PPSX-документом shahed.ppsx. В результате его открытия на устройство будет загружен файл WibuCm32.dll, классифицированный как вредоносная программа DolphinCape, разработанная с использованием языка программирования Delphi.

"Основной функционал программы – сбор информации о компьютере (имя хоста, имя пользователя, разрядность, версия ОС, значение переменных среды), запуск EXE/DLL-файлов, отображение списка файлов и их выгрузка, а также создание и эксфильтрация снимков экрана", – предупредили в CERT-UA.

В сообщении подчеркивается, что при рассылке опасных электронных писем хакеры уже не в первый раз маскируются под представителей государственных органов.