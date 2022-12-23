"Наше присутствие должно быть ощутимым". Зеленский анонсировал создание Украинского агентства международной помощи

Зеленский: У нас есть опыт, который может усилить партнеров и дать Украине новых друзей в мире Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал 23 декабря во время выступления на конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

По словам главы государства, "следует вывести на новый уровень способности Украины во внешней политике чрезвычайных ситуаций".

"Нам нужен такой инструмент, который позволит нашему государству быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым абсолютно всем, в нашей помощи должны быть все заинтересованы. Для этого мы готовим создание Украинского агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и сформирует дополнительные линии сотрудничества с партнерами", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина, в частности, может "помочь другим государствам сохранять и развивать устойчивость".

"В качестве примера мы можем рассмотреть наше сотрудничество с партнерами в области продовольственной безопасности, в области диджитализации и – что очень важно, где у нас действительно важны наработки – в направлении киберзащиты. У нас есть опыт, который может усилить наших партнеров и дать Украине новых друзей в мире", – подчеркнул Зеленский.