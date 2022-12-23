"Наше присутствие должно быть ощутимым". Зеленский анонсировал создание Украинского агентства международной помощи

Об этом глава государства сказал 23 декабря во время выступления на конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.
По словам главы государства, "следует вывести на новый уровень способности Украины во внешней политике чрезвычайных ситуаций".
"Нам нужен такой инструмент, который позволит нашему государству быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым абсолютно всем, в нашей помощи должны быть все заинтересованы. Для этого мы готовим создание Украинского агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и сформирует дополнительные линии сотрудничества с партнерами", – отметил Зеленский.
Президент добавил, что Украина, в частности, может "помочь другим государствам сохранять и развивать устойчивость".
"В качестве примера мы можем рассмотреть наше сотрудничество с партнерами в области продовольственной безопасности, в области диджитализации и – что очень важно, где у нас действительно важны наработки – в направлении киберзащиты. У нас есть опыт, который может усилить наших партнеров и дать Украине новых друзей в мире", – подчеркнул Зеленский.
23 декабря Зеленский собрал в Киеве руководителей иностранных дипучреждений Украины в мире на ежегодную конференцию послов, отмечается на сайте МИД.
В своем выступлении Зеленский подытожил результаты украинской дипломатии в год войны против России и назвал "конкретные задачи" для послов Украины на 2023 год. Среди них – начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, подготовка к запланированному саммиту НАТО и "обеспечение конкретных результатов" этого саммита для Украины, обеспечение новых санкционных пакетов против России.
По словам главы государства, в 2022 году удалось достичь "исторических результатов" для Украины.
Зеленский также сообщил, что Украина откроет новые посольства в 10 странах Африки. При этом президент поставив задачу "достичь представления в 30 странах Африканского континента".
В ходе мероприятия Зеленский поручил МИД подготовить проект изменений в закон "О дипломатической службе".