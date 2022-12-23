Зеленский поручил МИД подготовить проект изменений в закон "О дипломатической службе"

Посол отвечает за результат, поэтому послу "требуется влияние" на формирование команды посольства, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал 23 декабря во время выступления на конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Я поручаю Министерству иностранных дел подготовить амбициозный проект изменений в закон Украины "О дипломатической службе". Должна быть обновлена система работы посольств", – отметил Зеленский.

По его словам, чтобы посольства "могли работать командой", должен быть изменен "подход к формированию команды посольства".

"Посол отвечает за результат, следовательно, послу требуется влияние на формирование команды посольства. Это будет сделано, – заверил Зеленский. – Конечно, будут исправлены и несправедливости в финансировании работы наших представительств, в частности, в Африке".