Зеленский поручил МИД подготовить проект изменений в закон "О дипломатической службе"

Об этом глава государства сказал 23 декабря во время выступления на конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.
"Я поручаю Министерству иностранных дел подготовить амбициозный проект изменений в закон Украины "О дипломатической службе". Должна быть обновлена система работы посольств", – отметил Зеленский.
По его словам, чтобы посольства "могли работать командой", должен быть изменен "подход к формированию команды посольства".
"Посол отвечает за результат, следовательно, послу требуется влияние на формирование команды посольства. Это будет сделано, – заверил Зеленский. – Конечно, будут исправлены и несправедливости в финансировании работы наших представительств, в частности, в Африке".
Последняя редакция закона "О дипломатической службе" была утверждена парламентом и подписана тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2018 года.
Порошенко отмечал, что закон "сделает отечественную дипломатическую службу передовой, эффективной, вооруженной, защищенной и европейской".