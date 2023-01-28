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Российские хакеры атаковали Германию после решения о передаче танков Украине

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Ответственность за атаку на себя взяла российская хакерская группировка Killnet
Ответственность за атаку на себя взяла российская хакерская группировка Killnet
Фото: depositphotos.com

Российские хакеры атаковали Германию после решения о передаче танков Украине. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря федерального правительства Кристине Гоффманн, сообщает 28 января "Укринформ".

По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки были зафиксированы на многих компьютерах и серверах. Прежде всего, это касалось сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.

Гоффманн отметила, что благодаря усилиям немецких киберспециалистов Германии удалось минимизировать последствия атак хакеров.

"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", – сказала представитель пресс-службы правительства.

Она также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало им советы, как противостоять таким атакам.

Ответственность за произошедшее на себя взяла российская хакерская группировка Killnet, лояльная к властям РФ. Они подтвердили, что их действия – это ответ на анонсированную поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

26 января о передаче Украине четырех боевых танков Leopard 2 сообщили в минобороны Канады.

Согласно результатам соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF, 54% немцев поддерживают поставки танков Украине.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Германия, Украина, хакеры, танки, война России против Украины, кибератака, Leopard
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