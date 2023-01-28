Российские хакеры атаковали Германию после решения о передаче танков Украине

По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки были зафиксированы на многих компьютерах и серверах. Прежде всего, это касалось сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.
Гоффманн отметила, что благодаря усилиям немецких киберспециалистов Германии удалось минимизировать последствия атак хакеров.
"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", – сказала представитель пресс-службы правительства.
Она также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало им советы, как противостоять таким атакам.
Ответственность за произошедшее на себя взяла российская хакерская группировка Killnet, лояльная к властям РФ. Они подтвердили, что их действия – это ответ на анонсированную поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.
26 января о передаче Украине четырех боевых танков Leopard 2 сообщили в минобороны Канады.
Согласно результатам соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF, 54% немцев поддерживают поставки танков Украине.