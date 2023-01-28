Российские хакеры атаковали Германию после решения о передаче танков Украине

Ответственность за атаку на себя взяла российская хакерская группировка Killnet Фото: depositphotos.com

По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки были зафиксированы на многих компьютерах и серверах. Прежде всего, это касалось сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.

Гоффманн отметила, что благодаря усилиям немецких киберспециалистов Германии удалось минимизировать последствия атак хакеров.

"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", – сказала представитель пресс-службы правительства.

Она также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало им советы, как противостоять таким атакам.

Ответственность за произошедшее на себя взяла российская хакерская группировка Killnet, лояльная к властям РФ. Они подтвердили, что их действия – это ответ на анонсированную поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства.