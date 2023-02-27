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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В 2022 году в Украине зарегистрировали почти 2200 киберинцидентов – Госспецсвязи

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Россияне устраивают кибератаки на Украину еще с 2014 года
Россияне устраивают кибератаки на Украину еще с 2014 года
Фото: depositphotos.com

В течение 2022 года специалисты Госспецсвязи зарегистрировали в Украине более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак. Об этом в комментарии "Суспільному" 25 февраля сообщил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Джура.

"Кибератаки случаются, потому что у нас идет полноценная кибервойна. Первая в мире кибервойна. Началась она девять лет назад, фактически сразу после аннексии Крыма и оккупации восточной части Донбасса. Сейчас продолжается активная фаза. Фактически с 14 января 2022 года мы испытываем постоянные кибервойны. Достаточно эффективно противодействуем", – рассказал чиновник.

По его словам, предотвратить кибератаки можно благодаря комплексу мероприятий.

"Это и специальные комплексы киберзащиты, это взаимодействие между основными субъектами обеспечения кибербезопасности, это своевременное реагирование на киберинциденты и соблюдение правил кибергигиены и тех рекомендаций, которые предоставляются экспертами по кибербезопасности", – пояснил замглавы Госспецсвязи.

Джура добавил, что в 2022 году в Украине зарегистрировали более 2 тыс. киберинцидентов.

"Могу сказать, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в прошлом году зарегистрировала 2194 киберинцидента, в общей сложности кибератак еще больше. В этом году продолжается такая же тенденция. Киберинциденты – это уже зафиксированные факты чрезвычайных событий в киберпространстве UA. Всего в автоматическом режиме мы насчитываем около 7000 киберинцидентов", – отметил он.

В частности, речь идет о киберинцидентах, которые происходят в сетях органов государственной власти, финансовых учреждений, логистических компаний, критической инфраструктуре, энергетическом секторе, телерадиокоммуникационных компаниях, медиа и других отраслях, пояснил Джура. При этом союзники Украины оказывают помощь для противодействия атакам.

"Украина безусловно нуждается в международной поддержке, и мы ее получаем фактически с первого дня эскалации в киберагрессии. Нам помогают правительства наших дружественных стран, нам помогают глобальные IТ-компании, и это комплексная помощь: и программное обеспечение, и аппаратное обеспечение, облачные среды, данные разведки киберугроз, консалтинг и так далее", – подытожил чиновник.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, кибервойна, Госспецсвязи, безопасность, кибератака, кибербезопасность
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