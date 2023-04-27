В результате ночного обстрела Николаева погиб один и ранены 23 мирных жителя – ОК "Юг"

Среди раненых один ребенок.
По имеющимся данным, враг атаковал город крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
"Четыре ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения. Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевиден факт террора мирного населения", – говорится в сообщении.
Захватчики разрушили один частный дом и повредили еще один. Существенно разрушена жилая многоэтажка и историческое здание. Пожар там был оперативно ликвидирован, продолжается разбор конструкций.
Около 1.00 в Николаеве прогремело четыре громких взрыва.
Читатели сообщили "ГОРДОН", что тревога в городе прозвучала уже после взрывов – в 1.00. Ее отменили в 1.39.
По словам читателей, ракеты летели очень низко, "было ощущение, что это самолет". Об этом же пишут местные Telegram-каналы, в частности "Николаевский Ванек".
Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 раненых.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. Но оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона.