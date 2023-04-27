В оккупированной части Луганской области проходят военную подготовку около 500 заключенных, им предлагают контракт на полгода – Генштаб ВСУ

Об этом 27 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 таких захватчиков, – сказано в сообщении. – Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай. 16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По данным Генштаба ВСУ на утро 27 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 188 920 российских оккупантов.