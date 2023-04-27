Украинские защитники за сутки уничтожили пять российских БПЛА, средство ПВО и два артподразделения – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили два пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и два артиллерийских подразделения", – сказано в сообщении.

Кроме того, авиация сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по ЗРК россиян, рассказали в Генштабе.