Украинские защитники за сутки уничтожили пять российских БПЛА, средство ПВО и два артподразделения – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили два пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и два артиллерийских подразделения", – сказано в сообщении.
Кроме того, авиация сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по ЗРК россиян, рассказали в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 27 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 188 920 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2887 артсистем, 293 средства ПВО, 2461 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также тысячи единиц другой военной техники.