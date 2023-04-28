Подоляк об ударе по Умани: РФ – это не "вторая армия мира", а безумная террористическая группировка

"Пять утра, Умань. Намеренный обстрел многоэтажных домов, в которых спокойно спали семьи с детьми. Нет, это не воспоминания о нацистах в XXI веке. Это реальность украинцев, которых убивают россияне. Уже известно о семи погибших, 11 человек ранены, среди них есть дети. Это методы не "второй армии мира", а безумной террористической группировки "РФ", – написал Подоляк.

П’ята ранку, Умань. Навмисний обстріл багатоповерхових будинків, у яких спокійно спали сім’ї з дітьми. Ні, це не спогади про нацистів у XXI ст. Це реальність українців, яких вбивають росіяни. Уже відомо про 7 загиблих, 11 людей поранені, серед них є діти. Це методи не «другої… pic.twitter.com/kMVWCP3CgH

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

В Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек. В Украинке Киевской области двое раненых в результате падения обломков сбитой российской ракеты. Всего известно о более чем 10 раненых после ударов оккупантов в ночь на 28 апреля.