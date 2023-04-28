Ракетный удар РФ по Умани. Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь всем пострадавшим

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Речь о лечении, реабилитации и психологической помощи пострадавшим, уточнили в организации.

"Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU", – добавили авторы сообщения.

Контекст:

Войска страны агрессора в ночь на 28 апреля атаковали ракетами ряд украинских городов, по данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

В Умани, по информации полиции, две ракеты повредили три многоэтажки. По последним данным правоохранителей, число погибших достигло 10, девять человек госпитализированы.