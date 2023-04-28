Над Николаевской областью ночью ПВО сбила две ракеты оккупантов – Гуменюк

Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".
"В нашей зоне ответственности силами ПВО над Николаевской областью уничтожены две ракеты, выпущенные с самолетов стратегической авиации. Мы наблюдали атаку, которая больше была направлена на другие регионы Украины", – сказала она.
Информацию в Facebook подтвердила пресс-служба оперативного командования "Юг".
"28 апреля 2023 года около 4.00 российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555"", – сказано в сообщении.
По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.
Сообщалось, что в районе Киева сбили 11 ракет и два беспилотника, в Днепропетровской области – семь ракет (зона ответственности Воздушного командования "Восток").
В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.
В Умани предварительно известно о шести погибших, в Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек. В Украинке Киевской области есть двое раненых в результате падения обломков российских ракет. Всего известно о более чем 10 раненых в результате ракетных ударов России ночью 28 апреля.