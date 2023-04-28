Над Николаевской областью ночью ПВО сбила две ракеты оккупантов – Гуменюк

Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"В нашей зоне ответственности силами ПВО над Николаевской областью уничтожены две ракеты, выпущенные с самолетов стратегической авиации. Мы наблюдали атаку, которая больше была направлена на другие регионы Украины", – сказала она.

Информацию в Facebook подтвердила пресс-служба оперативного командования "Юг".

"28 апреля 2023 года около 4.00 российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555"", – сказано в сообщении.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

Сообщалось, что в районе Киева сбили 11 ракет и два беспилотника, в Днепропетровской области – семь ракет (зона ответственности Воздушного командования "Восток").