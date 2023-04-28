В Днепре на месте одного из ночных попаданий продолжается пожар – ОВА

По его словам, в результате попадания по частному жилому дому погибла двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Еще три человека пострадали.
"58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", – написал Лысак.
На месте прилета в здание частного предприятия утром возник пожар, но на данный момент спасатели его потушили.
ГСЧС продолжает работу на другом объекте – на строительной базе пламя охватило 400 м², пожарным удалось локализовать огонь. Там пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, добавил глава ОВА.
В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.
По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко утром сообщил о пяти погибших в Днепре и Умани Черкасской области. Позже стало известно, что жертвами попадания ракеты в жилой дом в Умани стали шесть человек.