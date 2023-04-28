В Днепре на месте одного из ночных попаданий продолжается пожар – ОВА

По его словам, в результате попадания по частному жилому дому погибла двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Еще три человека пострадали.

"58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", – написал Лысак.

На месте прилета в здание частного предприятия утром возник пожар, но на данный момент спасатели его потушили.

ГСЧС продолжает работу на другом объекте – на строительной базе пламя охватило 400 м², пожарным удалось локализовать огонь. Там пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, добавил глава ОВА.