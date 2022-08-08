ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутата Черкасского горсовета, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации области, заставили извиниться перед погибшими воинами АТО/ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Замирайло планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщали в СБУ
Замирайло планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщали в СБУ
Фото: Сергій Рубан / Facebook

В Черкассах выпустили из СИЗО депутата горсовета Александра Замирайло, который, по данным следствия, поддерживал российскую агрессию против Украины, за него внесли залог.

Об этом 8 августа в Facebook сообщил депутат Черкасского городского совета от "Евросолидарности" Сергей Рубан.

"В Черкассах под стенами СИЗО встретили коллаборанта, любителя пить за победу [президента РФ Владимира] Путина Александра Замирайло, выпущенного под залог в 208 тыс. грн, – написал Рубан. – Вместе со всеми активистами мы требовали, чтобы этот подонок вернулся обратно за решетку. После того, как он все же покинул стены СИЗО, активисты привезли его к памятнику героям АТО/ООС, чтобы этот мерзавец извинился перед всеми погибшими в этой войне героями".

По словам Рубана, 9 августа суд рассмотрит апелляцию прокуратуры.

"Лица, предающие Украину, должны быть наказаны, без поблажек… Надеюсь, что по этому решению коллаборант вернется в тюрьму", – резюмировал депутат горсовета от "Евросолидарности".

https://www.facebook.com/ruban.sergii/posts/pfbid02jaTB6c65EZCbvcAveec5ML739NZVkZKeKKQibuVxkRMkpisAtNtj3va4gVj1KdmEl

Контекст:

3 августа Замирайло, который ранее возглавлял фракцию запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Черкасском горсовете, объявили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). В СБУ отметили, что депутат после полномасштабного вторжения России не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.

По данным следствия, фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Сам Замирайло планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщали в СБУ.

Теги: Россия, Украина, Черкассы, памятник, прокуратура, СИЗО, депутаты, оккупация, агрессия, следствие, горсовет, залог, активист, война России против Украины, апелляция, подозрение, погибшие, деятельность, Оппозиционная платформа – За жизнь, суд, ОПЗЖ, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Налчаджиоглу сообщил, что отвез свою дочь от Ани Лорак из Турции в Грецию
Налчаджиоглу сообщил, что отвез свою дочь от Ани Лорак из Турции в Грецию
"Каждый раз дочь спрашивает: "Вас там не убьют?" Ребрик рассказала, где и с кем сейчас живут ее дети
"Каждый раз дочь спрашивает: "Вас там не убьют?" Ребрик рассказала, где и с кем сейчас живут ее дети
  "У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома
  "У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (209998)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (87194) G
3
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (51804)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (40438)
5
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (33358)
6
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (27300)
7
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (21118)
8
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (20211)
 
 
 
 