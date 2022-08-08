Депутата Черкасского горсовета, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации области, заставили извиниться перед погибшими воинами АТО/ООС

Об этом 8 августа в Facebook сообщил депутат Черкасского городского совета от "Евросолидарности" Сергей Рубан.
"В Черкассах под стенами СИЗО встретили коллаборанта, любителя пить за победу [президента РФ Владимира] Путина Александра Замирайло, выпущенного под залог в 208 тыс. грн, – написал Рубан. – Вместе со всеми активистами мы требовали, чтобы этот подонок вернулся обратно за решетку. После того, как он все же покинул стены СИЗО, активисты привезли его к памятнику героям АТО/ООС, чтобы этот мерзавец извинился перед всеми погибшими в этой войне героями".
По словам Рубана, 9 августа суд рассмотрит апелляцию прокуратуры.
"Лица, предающие Украину, должны быть наказаны, без поблажек… Надеюсь, что по этому решению коллаборант вернется в тюрьму", – резюмировал депутат горсовета от "Евросолидарности".
3 августа Замирайло, который ранее возглавлял фракцию запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Черкасском горсовете, объявили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). В СБУ отметили, что депутат после полномасштабного вторжения России не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.
По данным следствия, фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Сам Замирайло планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщали в СБУ.