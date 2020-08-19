Должны были расстреливать всех, кто решил сдаться или бежать домой. Снайпер боевиков рассказал о заградительных отрядах "ЛНР"

Снайпер "ЛНР" рассказал, что у боевиков сформированы заградительные отряды, задача которых – расстреливать всех, кто хочет сдаться или бежать домой.

По сведениям снайпера сепаратистов "ЛНР", решившего добровольно сдаться в плен Вооруженным силам Украины, боевики используют заградотряды для расстрела тех, кто решил сдаться или бежать домой. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

На опубликованном видео житель Луганска рассказывает, что поступил на службу к боевикам в июне 2014 года в должности снайпера и проходил подготовку под Ростовом-на-Дону. По его словам, "тренировали спецы, грамотно рассказывали, тренировались российским оружием".

Потом мужчину отправили на КПП "Михайловка – Марьевка" для контроля граждан, также отправляли строить блиндажи.

Когда он понял, что его хотят отправить в заградотряды для расстрела тех, кто будет сдаваться или бежать домой, решил с товарищем сдаться украинским военным по программе "Вернись домой живым".

Он пошел в район населенного пункта Золотое-5, а его товарищ отправился севернее. При этом ему удалось дойти до украинской территории, а товарищу нет – его застрелил снайпер из заградотряда боевиков.