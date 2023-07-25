Две новые зенитные системы Skynex скоро будут доставлены в Украину – Rheinmetall

По его данным, два ЗРК с боеприпасами поступят "во второй половине 2023 года". Они будут установлены на новых военных грузовиках Rheinmetall HX 8x8.

Производитель отметил, что Skynex с 35-мм снарядами является продолжателем успеха, показанного в Украине зенитным танком Gepard и особенно эффективен против крылатых ракет и беспилотников.

"Skynex предназначен для противовоздушной обороны на очень близких дистанциях, где управляемые ракеты неэффективны. Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этих целей, значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет. Кроме того, на 35-мм боеприпасы невозможно воздействовать или отклонить с помощью средств радиоэлектронного противодействия", – говорится в сообщении.