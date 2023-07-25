ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Две новые зенитные системы Skynex скоро будут доставлены в Украину – Rheinmetall

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Skynex особенно эффективны против крылатых ракет и беспилотников
Skynex особенно эффективны против крылатых ракет и беспилотников
Фото: rheinmetall.com

В ближайшие месяцы в Украину будут доставлены два зенитных пушечных комплекса ближнего действия Skynex. Об этом 25 июля сообщает "Мілітарний" со ссылкой на информацию пресс-службы немецкого производителя Rheinmetall.

По его данным, два ЗРК с боеприпасами поступят "во второй половине 2023 года". Они будут установлены на новых военных грузовиках Rheinmetall HX 8x8.

Производитель отметил, что Skynex с 35-мм снарядами является продолжателем успеха, показанного в Украине зенитным танком Gepard и особенно эффективен против крылатых ракет и беспилотников. 

"Skynex предназначен для противовоздушной обороны на очень близких дистанциях, где управляемые ракеты неэффективны. Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этих целей, значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет. Кроме того, на 35-мм боеприпасы невозможно воздействовать или отклонить с помощью средств радиоэлектронного противодействия", – говорится в сообщении.

Контекст:

Skynex оборудован системой управления и контроля Oerlikon Skymaster, типичные цели для него – дроны, крылатые ракеты и управляемые боеприпасы. Производители подсчитали, что уничтожение воздушной цели с его помощью обходится в  €4 тыс., что почти в 100 раз дешевле, чем у другой немецкой системы – IRIS-T.

Украина – первая страна, которая эксплуатирует этот комплекс, сообщает "Мілітарний".

О том, что системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине, в апреле сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда анонсировалось, что Rheinmetal сделает для сил обороны Украины еще две такихе установки.

Теги: Германия, военная техника, военная помощь, война России против Украины, пушки, Rheinmetall
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
Галина ГРИШИНА
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Галина ГРИШИНА
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Как сочетать принты. Советы стилиста
Как сочетать принты. Советы стилиста
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Галина ГРИШИНА
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Галина ГРИШИНА
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Галина ГРИШИНА
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (171976)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (148312)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (90782)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (82591)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (79651)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (61804)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (56752)
8
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал (48801)
 
 
 
 