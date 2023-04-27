ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украине нужно эффективное оружие для защиты от дронов, которыми атакует Россия, отметил Шмыгаль
Украине нужно эффективное оружие для защиты от дронов, которыми атакует Россия, отметил Шмыгаль
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 апреля в ходе визита в Италию посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., на котором производят современные системы ПВО.

Об этом глава Кабмина Украины проинформировал в Facebook.

"Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex. Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей. Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине", – написал Шмыгаль.

По его словам, Украина рассматривает также возможность совместного производства компонентов этих систем.

"Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных средств ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02CULcu7WihLxutg8irvbRtbqzCawpaHBgtS6gNGCvrPjLRy8VZhquJWQ1pU4vXaZpl

Контекст:

Skynex предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, пишет mil.in.ua. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-мм боеприпасами. СМИ сообщали, что концерн Rheinmetall изготовит для Украины два новых зенитных комплекса Skynex.

Теги: Украина, оружие, Италия, ПВО, беспилотники, война России против Украины, визит, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, Rheinmetall
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (178662)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (120242)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (64437)
4
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (56892)
5
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (56855)
6
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (56724)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (55712)
8
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (54504)
 
 
 
 