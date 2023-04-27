Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине – Шмыгаль

Украине нужно эффективное оружие для защиты от дронов, которыми атакует Россия, отметил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Об этом глава Кабмина Украины проинформировал в Facebook.

"Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex. Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей. Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине", – написал Шмыгаль.

По его словам, Украина рассматривает также возможность совместного производства компонентов этих систем.

"Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных средств ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – подчеркнул Шмыгаль.