Rheinmetall "в течение 12 недель" откроет в Украине завод по производству бронетехники

Паппергер, как отмечает CNN, заявил, что Rheinmetall сделает это, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний относительно Украины, которая пока находится в состоянии войны с Россией.
Крупнейший в Германии производитель оружия, как сообщается, также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе, который будет расположен в западной части Украины.
Как отмечает СNN, ранее в этом году немецкая компания сообщала, что надеется открыть на территории Украины завод стоимостью €200 млн, способный производить около 400 танков в год.
Паппергер анонсировал, что на заводе в Украине, который будет эксплуатироваться в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном "Укроборонпром", будут производить и ремонтировать, в частности, бронетранспортер Rheinmetall Fuchs.
Rheinmetall является одним из крупнейших западных производителей, который уже поставляет украинским Вооруженным силам снаряды и оружие.
Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада, заявлял Паппергер в январе 2023-го.
Концерн также запустит новую производственную линию для боеприпасов к немецким зениткам Gepard, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Rheinmetall "готов активизировать взаимодействие с Украиной".
5 мая сообщалось, что Rheinmetall собирается расширить производство боеприпасов, чтобы больше предоставлять их Украине.
10 мая генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует производить в Украине танки, зенитные системы и боеприпасы. Он уточнил, что собирается организовать совместные предприятия по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам и "дать Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
12 мая немецкие СМИ написали, что Rheinmetall основал совместное предприятие с "Укроборонпромом", чтобы ремонтировать и производить танки в Украине.
17 мая "Укроборонпром" сообщил, что подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, в рамках которого планируются производство продукции компании в Украине и совместная разработка вооружений.