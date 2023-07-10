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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Rheinmetall "в течение 12 недель" откроет в Украине завод по производству бронетехники

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Rheinmetall в течение трех месяцев откроет производство в Украине
Rheinmetall в течение трех месяцев откроет производство в Украине
Фото: EPA

Один из лидеров оборонной отрасли ФРГ, немецкая компания Rheinmetall, откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Об этом в эксклюзивном интервью СNN, обнародованном 10 июля, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Паппергер, как отмечает CNN, заявил, что Rheinmetall сделает это, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний относительно Украины, которая пока находится в состоянии войны с Россией.

Крупнейший в Германии производитель оружия, как сообщается, также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе, который будет расположен в западной части Украины.

Как отмечает СNN, ранее в этом году немецкая компания сообщала, что надеется открыть на территории Украины завод стоимостью €200 млн, способный производить около 400 танков в год.

Паппергер анонсировал, что на заводе в Украине, который  будет эксплуатироваться в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном "Укроборонпром", будут производить и ремонтировать, в частности, бронетранспортер Rheinmetall Fuchs.

Контекст:

Rheinmetall является одним из крупнейших западных производителей, который уже поставляет украинским Вооруженным силам снаряды и оружие.

Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада, заявлял Паппергер в январе 2023-го.

Концерн также запустит новую производственную линию для боеприпасов к немецким зениткам Gepard, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Rheinmetall "готов активизировать взаимодействие с Украиной".

5 мая сообщалось, что Rheinmetall собирается расширить производство боеприпасов, чтобы больше предоставлять их Украине.

10 мая генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует производить в Украине танки, зенитные системы и боеприпасы. Он уточнил, что собирается организовать совместные предприятия по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам и "дать Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

12 мая немецкие СМИ написали, что Rheinmetall основал совместное предприятие с "Укроборонпромом", чтобы ремонтировать и производить танки в Украине. 

17 мая "Укроборонпром" сообщил, что подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, в рамках которого планируются производство продукции компании в Украине и совместная разработка вооружений.

Теги: Германия, Украина, Укроборонпром, танки, военная помощь, бронетранспортер, бронетехника, война России против Украины, Rheinmetall
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