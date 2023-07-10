Rheinmetall "в течение 12 недель" откроет в Украине завод по производству бронетехники

Паппергер, как отмечает CNN, заявил, что Rheinmetall сделает это, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний относительно Украины, которая пока находится в состоянии войны с Россией.

Крупнейший в Германии производитель оружия, как сообщается, также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе, который будет расположен в западной части Украины.

Как отмечает СNN, ранее в этом году немецкая компания сообщала, что надеется открыть на территории Украины завод стоимостью €200 млн, способный производить около 400 танков в год.

Паппергер анонсировал, что на заводе в Украине, который будет эксплуатироваться в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном "Укроборонпром", будут производить и ремонтировать, в частности, бронетранспортер Rheinmetall Fuchs.