Экс-жена киевского наркодилера получила условный срок за съемку работы ПВО

Хоть прокуратура и не называет имени фигурантки дела, но, судя по деталям и опубликованному фото, речь идет о Вороновой.

Как отметили в прокуратуре, обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием. Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.