Экс-жена киевского наркодилера получила условный срок за съемку работы ПВО

Хоть прокуратура и не называет имени фигурантки дела, но, судя по деталям и опубликованному фото, речь идет о Вороновой.
Как отметили в прокуратуре, обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием. Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.
Российские оккупанты ночью 16 апреля массированно атаковали Украину ракетами. По информации Генштаба ВСУ, силы обороны Украины сбили 25 ракет из 27, выпущенных российскими оккупантами. При этом сбиты шесть из шести выпущенных РФ "Кинжалов", девять "Калибров", а также С-400 и "Искандер-М".
Видео с работой украинской ПВО публиковали в соцсетях, в частности, Воронова и актриса Ксения Мишина. Последняя после критики удалила ролик. Позже актриса заявила, что в ее ролике "ни хера не было, кроме военного неба".
Воронова заявляла, что после первых комментариев удалила видео. Украинские СМИ писали, что на тот момент оно уже "разлетелось по российским пропагандистским Telegram-каналам". Позже она опубликовала видео с оправданиями.
2 июня суд избрал для Вороновой меру пресечения – домашний арест, ей запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.
Воронова – бывшая жена Юрия Чернецкого, который осужден за сбыт наркотиков.