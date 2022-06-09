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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики после вражеского артобстрела вернули свет для 27 тыс. жителей Донецкой области – ДТЭК

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На 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области
На 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Энергетики ликвидировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов линий электропередачи и вернули свет 22 населенным пунктам Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского районов Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"За сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК "Донецкие электросети" полностью или частично восстановили электропитание для жителей 22 населенных пунктов. Всего свет вернулся в 26 503 дома жителей Донбасса", – сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось за сутки вернуть свет в 15 городов и сел бахмутского, волновахского, покровского и славянского направлений, подвергшихся обстрелам оккупантов утром 8 апреля. На 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области.

Самыми сложными направлениями остаются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. В значительной части этих населенных пунктов энергетики не могут провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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