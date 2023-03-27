Еще +20 пикапов для ВСУ: сеть UPG отмечает 20-летие, укрепляя оборону страны

Компания не только отправляет на фронт автомобили, но и закрывает другие запросы военных Фото: Пресофіс АЗК UPG

С первых дней широкомасштабного вторжения компания усиливает армию и поддерживает людей, пострадавших от сокрушительных последствий войны. В общей сложности для помощи военным и гражданским в сверхтяжелом 2022 году UPG выделила более 150 млн грн.

К своему 20-летию компания укрепила силы обороны страны еще 20 новыми внедорожниками Mitsubishi L200, которые будут использовать защитники на передовой. Автомобили передали объединенной штурмовой бригаде "Лють". Сегодня UPG уже отправила на фронт 75 пикапов такой же марки и комплектации и заправила ВСУ более 650 тыс. литров горючего.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG

"Сейчас самое главное – чтобы мы как можно быстрее победили врага. Чтобы перестали погибать наши люди, чтобы наши защитники живыми вернулись домой. Продолжаем защищать нашу страну, выполняя перед ней все обязательства и помогая армии", – говорит основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

Компания не только отправляет на фронт автомобили, но и закрывает другие запросы военных: беспилотники, коптеры и комплектующие, тепловизоры и приборы ночного видения, тактическое снаряжение, генераторы и аккумуляторы, зарядные станции и солнечные батареи, одежду, продукты и многое другое.

27 марта UPG будет угощать военных и работников экстренных служб Украины, приезжающих на АЗК, бесплатными горячими напитками. "Это наш кулак, приложенный к сердцу, наше "спасибо", которое невозможно уместить в словах", – рассказывают в компании.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG

В компании отмечают, что в условиях, когда страна борется за свое право на существование, невозможно ощущение праздника. Все, что сегодня действительно имеет смысл, – упорная работа, приближающая победу.

Напомним, в сети АЗК UPG можно приобрести полный ассортимент горючего: А-95, газ и ДТ. Для владельцев мощных и современных авто – брендовый бензин upg100 и upg95. Все горючее соответствует стандарту Евро-5 и проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. С соответствующим сертификатом качества производителя, где указано, из какой европейской страны оно было поставлено, можно ознакомиться на каждой АЗК.