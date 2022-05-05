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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть информация, что враг собирается наносить ракетные удары". Мэр Ивано-Франковска призвал жителей в выходные уехать из города

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Марцинкив: Было принято решение 7-го, 8-го и 9 мая не проводить никаких публичных мероприятий
Марцинкив: Было принято решение 7-го, 8-го и 9 мая не проводить никаких публичных мероприятий
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 5 мая обратился в Facebook к жителям с призывом в выходные 7-го, 8-го и 9 мая выехать за пределы города в связи с угрозой ракетных обстрелов со стороны России.

Марцинкив отметил, что 7 мая в Ивано-Франковске планировали отмечать 360-ю годовщину со дня основания города. Однако власти решили отказаться от проведения каких-либо массовых мероприятий.

"Было принято решение 7-го, 8-го и 9 мая не проводить никаких публичных мероприятий, в том числе молебнов на территории Ивано-Франковской территориальной общины. Прошу по возможности 7-го, 8-го и 9 мая и работодателей, и всех жителей не скапливаться на озере, в парке, в других публичных местах и, по возможности, выехать за город, обработать свои огороды – чтобы меньше людей было в эти дни в городе и центре", – подчеркнул мэр.

Он призвал жителей города с пониманием отнестись к ограничениям.

"Есть информация, что враг, к сожалению, собирается дальше наносить ракетные удары. Поэтому не будет никаких публичных мероприятий", – отметил Марцинкив.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/3214753258808915/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты неоднократно обстреливали Ивано-Франковск – исключительно гражданскую инфраструктуру.

Теги: Россия, Украина, Ивано-Франковск, война, угрозы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ограничения, Руслан Марцинкив, удары, мэр
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