Фонд Рината Ахметова доставил более 4 тыс. продуктовых наборов в Черкасскую область

"Люди получат наборы с продуктами длительного хранения – макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой. Также в составе наборов консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тыс. наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единение" и другие", – сказано в сообщении.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".