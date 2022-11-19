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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСО планирует защищать Путина от госпереворота, черной материи и гипноза – СМИ

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Фото: ЕРА

Российская Федеральная служба охраны готовится к "массированной идеологической атаке со стороны врага", разработав план морально-психологической защиты. Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider, получившее доступ к документу.

По данным издания, 26 октября в центре Москвы появилась военная техника и люди в военной форме. Позже выяснилось, что ФСО проводило планово-тактические учения по "нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти". Эти учения стали частью плана по переходу Кремля в режим военной ситуации.

В документе сказано, что у защитников первых лиц РФ в случае госпереворота могут возникнуть подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и беспокойство за свою жизнь.

Чтобы этого избежать, ФСО предлагает использовать "контрвнушение", проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками и еженедельных политзанятий, а также коллективный поход в храм. Кроме того, агенты иностранных разведок, которые будут осуществлять госпереворот, могут "добраться" до родственников офицеров. Особый акцент делается на том, что "враг" обладает гипнотическими способностями.

"Правда, что это за лица и каким образом они могут загипнотизировать и психологически заразить вышколенную кремлевскую охрану, в документе не уточняется", – отмечает The Insider.

Кроме того, против ФСО могут быть использованы некие "пси-генераторы" или "генераторы черной материи", разработка которого якобы велась в секретных центрах ЦРУ, говорится в статье.

Журналисты указывают, что за реализацию плана отвечает заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. Он входит в число особо засекреченных сотрудников охраны и публично о нем почти нет информации. Источник The Insider в Кремле рассказал, что Комов руководит группой внештатных советников, в которую, в частности, входят астрологи, черные маги и экстрасенсы.

Теги: Россия, Кремль, война России против Украины, спецлужбы РФ
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