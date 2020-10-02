Гармаш: Если Донбасс вернется, главари псевдореспублик уйдут оттуда раньше, чем придет Украина

Главари так называемых республик на оккупированном Донбассе получили российские паспорта. Об этом заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Если Донбасс вернется под юрисдикцию Украины, главари так называемых республик уедут еще до прихода украинских властей. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

На вопрос журналиста, что делать с так называемыми главами российских оккупационных правительств "ДНР" Денисом Пушилиным или "ЛНР" Леонидом Пасечником в случае возврата оккупированного Донбасса под юрисдикцию Украины, он ответил: "Если Донбасс вернется, то они уйдут еще раньше, чем туда придет Украина. Не зря же они все российские паспорта получили. Пушилин с ["министром иностранных дел" "ДНР" Натальей] Никаноровой даже прописались в одной квартире в Ленинградской области".

По мнению Гармаша, если бы он был президентом, то действовал как Израиль: разыскивал бы предателей, где бы они ни находились, и наказывал без срока давности.

"Это называется "справедливость". Но у нас другой президент и у него другая позиция", – уточнил журналист.

На вопрос, куда делся бывший так называемый глава "ЛНР" Игорь Плотницкий, Гармаш ответил, что по косвенным признакам он жив.

"На его имя была зарегистрирована машина, живет он, по-моему, в Воронеже. По крайней мере жил там года два назад. Опять же, это по следам жизнедеятельности – скажем так. Я бы на месте России держал живым на всякий случай, все-таки его подпись стоит на Минских соглашениях. А поскольку там не указано, в качестве кого он их завизировал, то получается, что он лично является представителем ОРЛО [отдельных районов Луганской области] в Минске, поэтому статус нынешних Дейнеги и [советника "главы" "ЛНР" Родиона] Мирошника очень и очень сомнителен", – сказал журналист.