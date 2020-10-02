Гармаш: Если Донбасс вернется, главари псевдореспублик уйдут оттуда раньше, чем придет Украина

Если Донбасс вернется под юрисдикцию Украины, главари так называемых республик уедут еще до прихода украинских властей. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.
На вопрос журналиста, что делать с так называемыми главами российских оккупационных правительств "ДНР" Денисом Пушилиным или "ЛНР" Леонидом Пасечником в случае возврата оккупированного Донбасса под юрисдикцию Украины, он ответил: "Если Донбасс вернется, то они уйдут еще раньше, чем туда придет Украина. Не зря же они все российские паспорта получили. Пушилин с ["министром иностранных дел" "ДНР" Натальей] Никаноровой даже прописались в одной квартире в Ленинградской области".
По мнению Гармаша, если бы он был президентом, то действовал как Израиль: разыскивал бы предателей, где бы они ни находились, и наказывал без срока давности.
"Это называется "справедливость". Но у нас другой президент и у него другая позиция", – уточнил журналист.
На вопрос, куда делся бывший так называемый глава "ЛНР" Игорь Плотницкий, Гармаш ответил, что по косвенным признакам он жив.
"На его имя была зарегистрирована машина, живет он, по-моему, в Воронеже. По крайней мере жил там года два назад. Опять же, это по следам жизнедеятельности – скажем так. Я бы на месте России держал живым на всякий случай, все-таки его подпись стоит на Минских соглашениях. А поскольку там не указано, в качестве кого он их завизировал, то получается, что он лично является представителем ОРЛО [отдельных районов Луганской области] в Минске, поэтому статус нынешних Дейнеги и [советника "главы" "ЛНР" Родиона] Мирошника очень и очень сомнителен", – сказал журналист.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".