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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР обвинило в госизмене капитана единственной украинской подлодки, которую он сдал РФ

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"Запорожье" была единственной украинской субмариной
"Запорожье" была единственной украинской субмариной
Фото: ЕРА

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в государственной измене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в Автономной Республике Крым. В 2014 году во время начала российской оккупации он без боя сдал единственную украинскую подводную лодку "Запорожье", сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники бюро также собрали достаточно доказательств того, что сейчас он воюет против Украины на стороне российских оккупационных сил, говорится в сообщении.

"Предав присягу своей стране, он присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте. Сейчас он в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ воюет против Украины на стороне оккупантов", - указывают в ДБР.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса подозреваемому, если он попадет в руки украинского правосудия, грозит лишение свободы до 15 лет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

28 апреля Днепровский районный суд Киева признал виновным в дезертирстве и государственной измене командира взвода армии РФ Игоря Руденко. Как сообщали "Ґрати", он служил в Вооруженных силах Украины, но после аннексии Крыма присоединился к российской армии, а после начала полномасштабного вторжения попал в плен в Украине.

Теги: Крым, следствие, уголовный кодекс, подводная лодка, госизмена, война России против Украины, ГБР
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