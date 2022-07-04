ГБР обвинило в госизмене капитана единственной украинской подлодки, которую он сдал РФ

Сотрудники бюро также собрали достаточно доказательств того, что сейчас он воюет против Украины на стороне российских оккупационных сил, говорится в сообщении.
"Предав присягу своей стране, он присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте. Сейчас он в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ воюет против Украины на стороне оккупантов", - указывают в ДБР.
Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса подозреваемому, если он попадет в руки украинского правосудия, грозит лишение свободы до 15 лет.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
28 апреля Днепровский районный суд Киева признал виновным в дезертирстве и государственной измене командира взвода армии РФ Игоря Руденко. Как сообщали "Ґрати", он служил в Вооруженных силах Украины, но после аннексии Крыма присоединился к российской армии, а после начала полномасштабного вторжения попал в плен в Украине.