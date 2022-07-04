ГБР обвинило в госизмене капитана единственной украинской подлодки, которую он сдал РФ

Сотрудники бюро также собрали достаточно доказательств того, что сейчас он воюет против Украины на стороне российских оккупационных сил, говорится в сообщении.

"Предав присягу своей стране, он присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте. Сейчас он в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ воюет против Украины на стороне оккупантов", - указывают в ДБР.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса подозреваемому, если он попадет в руки украинского правосудия, грозит лишение свободы до 15 лет.