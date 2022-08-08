"Имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн грн". Двое украинцев подозреваются в незаконном ввозе и продаже военных товаров

Для оформления грузов на границе использовались поддельные документы Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, они создали в Telegram группу с объявлениями о поставках формы и техники для военных.

Основными заказчиками были благотворительные и волонтерские организации, которые перечисляли деньги на личные счета подозреваемых, покупая спецоборудование и амуницию для подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий.

Прокуратура установила, что подозреваемые делали закупки в странах Европейского союза. Для оформления грузов на границе использовались поддельные документы, по которым поставщиками якобы были иностранные благотворительные организации.

Таким образом, подозреваемые избежали уплаты таможенных сборов на 23 млн грн.

В дальнейшем ввезенные грузы продавались в Украине по завышенным ценам. Общую сумму, полученную преступным путем, правоохранители оценивают в 71,9 млн грн