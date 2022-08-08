ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн грн". Двое украинцев подозреваются в незаконном ввозе и продаже военных товаров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для оформления грузов на границе использовались поддельные документы
Для оформления грузов на границе использовались поддельные документы
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Офис генерального прокурора Украины сообщил двум гражданам Украины о подозрении в неуплате налогов и продаже товаров, ввезенных в страну под видом гуманитарной помощи. Об этом ведомство проинформировало в Telegram.

По данным следствия, они создали в Telegram группу с объявлениями о поставках формы и техники для военных.

Основными заказчиками были благотворительные и волонтерские организации, которые перечисляли деньги на личные счета подозреваемых, покупая спецоборудование и амуницию для подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий.

Прокуратура установила, что подозреваемые делали закупки в странах Европейского союза. Для оформления грузов на границе использовались поддельные документы, по которым поставщиками якобы были иностранные благотворительные организации.

Таким образом, подозреваемые избежали уплаты таможенных сборов на 23 млн грн.

В дальнейшем ввезенные грузы продавались в Украине по завышенным ценам. Общую сумму, полученную преступным путем, правоохранители оценивают в 71,9 млн грн 

Теги: гуманитарная помощь, таможенный сбор, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (60351) G
2
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (58788)
3
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (30796)
4
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (27811)
5
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (16495)
6
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (15596)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (14826)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (14311)
 
 
 
 