ГПСУ: Пограничники не смогли лично вручить Рогозину протокол о нарушении границы, поэтому его "передали" неравнодушные товарищи

"На днях ГПСУ установила, что гражданин России Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе призвали россиян не нарушать украинское законодательство.

Контекст:

При обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.

Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Помощник Рогозина подтвердил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что тот получил ранение "в спину" и госпитализирован.