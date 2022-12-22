При обстреле ресторана в Донецке вместе с Рогозиным пострадал "мэр" Горловки

Приходько сообщил, что был контужен Фото: wikipedia.org

"Меня контузило", – сказал он журналистам.

Он уточнил, что в настоящий момент находится в больнице.

Происшествие случилось в ресторане "Шеш-беш", где праздновал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. При обстреле погибли два человека, еще пятеро ранены. Рогозин, по данным СМИ, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.