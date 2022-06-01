Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" направил в регионы Украины более 3 тысяч тонн наборов первой потребности

Всего в регионы Украины доставлено: 1113 тонн – в Запорожье, 962 – в Кривой Рог, 549 – в Каменское, 401 – в Днепр.

"Вся помощь передается бесплатно, по максимально упрощенному формату – пришел, предоставил документы, удостоверяющие личность, получил сверток", – отметили в компании.

Также в мае расширились направления гуманитарной поддержки, отметили в компании. Кроме пищевых продуктов и вещей первой необходимости, в Украину поступают и медицинские препараты: медучреждения Запорожья и Каменского получили препараты и расходные материалы на €238 тысяч от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". На очереди – витамины для взрослых и детей, сообщили в СКМ.