ГУР объяснило награду блогеру Волощук: Очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине

В комментарии изданию ведомство сообщило, что задачи ГУР МОУ "выполняют много публичных и непубличных людей", которые не афишируют свою деятельность.
"Военная разведка, особенно в стране, которая воюет, – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности широкой общественности. Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине", – объяснили свою позицию в разведке.
В ГУР МОУ также отметили, что не считают правильным обнародовать все "инструменты достижения поставленных задач", по крайней мере – до победы Украины.
У Волощук в Instagram более 400 тыс.подписчиков. 4 марта она опубликовала фото поощрительной медали "За содействие военной разведке Украины" II степени 4 марта. В документе к ней указано, что приказ о награждении Волощук начальник ГУР Кирилл Буданов подписал в октябре 2022 года. Блогер не уточнила, за что и при каких обстоятельствах получила награду.
Снимок с наградой Волощук опубликовала среди серии Stories в Instagram, снятых во время встречи блогеров с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком 3 марта. Кроме Волощук, на встрече были Саша Бо, Евгений Таллер, Анастасия Елисеева, Татьяна Парфильева, Никита Добрынин и Александр Залиско, проинформировал "24 канал".
Заявление Волощук о награде активно обсуждали в соцсетях. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмутился, "как можно сейчас привлекать в информационные кампании и выдавать награды тем, кто только что сменил кокошник на вышиванку".
Сам Подоляк заявил в Telegram, что в ОП наград блогерам не вручали. "Ни Офис президента, ни я лично, понятно, не давали никаких наград присутствовавшим блогерам. Тем более "наград других ведомств". По его словам, целью встречи было наладить коммуникацию с инфлюенсерами и обсудить, каким образом они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами РФ".