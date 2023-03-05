ГУР объяснило награду блогеру Волощук: Очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине

В комментарии изданию ведомство сообщило, что задачи ГУР МОУ "выполняют много публичных и непубличных людей", которые не афишируют свою деятельность.

"Военная разведка, особенно в стране, которая воюет, – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности широкой общественности. Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине", – объяснили свою позицию в разведке.

В ГУР МОУ также отметили, что не считают правильным обнародовать все "инструменты достижения поставленных задач", по крайней мере – до победы Украины.