Кембридж примет бесплатно больше 30 украинских студентов и ученых

Схема, разработанная университетом совместно с правительством Украины, включает полностью оплаченный курс для 30 студентов и преподавателей.
Часть из них будет иметь возможность учиться дистанционно, находясь в Украине, остальные, в том числе студенты-медики, получат оплачиваемое проживание в университете для клинической стажировки и продолжения исследовательской работы.
Также будет обеспечено финансирование их семей и расходы на переезд, отмечают в университете.
Оксана Гетьман, президент Украинского общества Кембриджского университета акцентировала внимание на том, что военные действия привели к "беспрецедентному нарушению научного процесса".
"Каждый студент или исследователь, продолжающий свою работу, несмотря на войну, – это победа как для Украины, так и для мирового научного сообщества", – сказала она.
После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила в Украине уже 1873 учреждения образования.