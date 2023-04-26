Киевский ЦУМ передал украинским защитникам тактического снаряжения на 1 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ЦУМа.

Как сказано в релизе, список амуниции сформировали согласно пожеланиям военнослужащих. Подразделение "Скиф" получило балаклавы, тактические перчатки, рюкзаки, подсумки, карематы, носки, панамы и плитоноски.

"Сегодня важной задачей для каждого из нас является приближение победы. Поэтому, учитывая пожелания военных в отношении нужд амуниции, универмаг передал сотни балаклав, тактических перчаток, рюкзаков, подсумков, карематов, носков, панам и плитоносок на нужды подразделения", – отметили авторы сообщения.

"Главком" пишет, что снаряжение отправят бойцам, которые выполняют задачи на линии столкновения на донецком и запорожском направлениях.

"Качественные тактические рюкзаки на весь личный состав, перчатки, бронежилеты – это мобильность, быстрота, удобство. Это все то, что нам нужно, чтобы лучше выполнять задачи на линии столкновения. А личный состав батальона выполняет задачи на донецком, авдеевском и запорожском направлениях, где горячие бои", – отметил командир батальона "Скиф" главного управления Нацполиции в Запорожской области Николай Кульчицкий.

25 апреля в рамках инициативы "Стальной фронт" военнослужащие, которые защищают Украину под Бахмутом и Авдеевкой Донецкой области, получили шесть мощных дронов, комплекс Starlink, два аккумулятора EcoFlow, три радиостанции и пять приборов ночного видения, а также противогазы.