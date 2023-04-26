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Киевский ЦУМ передал украинским защитникам тактического снаряжения на 1 млн грн

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Амуницию передали подразделению штурмовой бригады Нацполиции, которое выполняет задачи на донецком и запорожском направлениях
Амуницию передали подразделению штурмовой бригады Нацполиции, которое выполняет задачи на донецком и запорожском направлениях
Фото: glavcom.ua

Киевский ЦУМ передал подразделению "Скиф" (штурмовая бригада "Лють" Нацполиции Украины) тактическое снаряжение бренда М-ТАС на сумму 1 млн грн в рамках милитарной программы украинского бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщила пресс-служба ЦУМа. 

Как сказано в релизе, список амуниции сформировали согласно пожеланиям военнослужащих. Подразделение "Скиф" получило балаклавы, тактические перчатки, рюкзаки, подсумки, карематы, носки, панамы и плитоноски. 

"Сегодня важной задачей для каждого из нас является приближение победы. Поэтому, учитывая пожелания военных в отношении нужд амуниции, универмаг передал сотни балаклав, тактических перчаток, рюкзаков, подсумков, карематов, носков, панам и плитоносок на нужды подразделения", – отметили авторы сообщения. 

https://www.facebook.com/TsumKyiv/videos/223542463656698/

"Главком" пишет, что снаряжение отправят бойцам, которые выполняют задачи на линии столкновения на донецком и запорожском направлениях. 

"Качественные тактические рюкзаки на весь личный состав, перчатки, бронежилеты – это мобильность, быстрота, удобство. Это все то, что нам нужно, чтобы лучше выполнять задачи на линии столкновения. А личный состав батальона выполняет задачи на донецком, авдеевском и запорожском направлениях, где горячие бои", – отметил командир батальона "Скиф" главного управления Нацполиции в Запорожской области Николай Кульчицкий. 

25 апреля в рамках инициативы "Стальной фронт" военнослужащие, которые защищают Украину под Бахмутом и Авдеевкой Донецкой области, получили шесть мощных дронов, комплекс Starlink, два аккумулятора EcoFlow, три радиостанции и пять приборов ночного видения, а также противогазы. 

Контекст:

C 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из них более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тыс. дронов – такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.

Теги: Метинвест, бронежилеты, военнослужащий, Нацполиция, ЦУМ, тепловизор
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