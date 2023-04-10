Украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, Starlink и противогазы

"В последнее время со стороны русских участились атаки газовыми снарядами, и наши ребята попросили защиту, чтобы более эффективно защищать нашу землю. Поэтому мы привезли им противогазы, а также компьютерную технику и портативные рации", – рассказал оперативный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Об этой помощи в своем Facebook сообщил также блогер Александр Осыченко.

Также на авдеевское и бахмутское направления "Метинвест" направил уже 170 модульных укрытий из волнистой стали, которые при углублении на 1,5 м под землю способны выдержать обстрел 152-миллиметровыми снарядами.