Украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, Starlink и противогазы

"В последнее время со стороны русских участились атаки газовыми снарядами, и наши ребята попросили защиту, чтобы более эффективно защищать нашу землю. Поэтому мы привезли им противогазы, а также компьютерную технику и портативные рации", – рассказал оперативный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.
Об этой помощи в своем Facebook сообщил также блогер Александр Осыченко.
Также на авдеевское и бахмутское направления "Метинвест" направил уже 170 модульных укрытий из волнистой стали, которые при углублении на 1,5 м под землю способны выдержать обстрел 152-миллиметровыми снарядами.
C 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тыс. дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.