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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, Starlink и противогазы

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Технику и защиту передала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт"
Технику и защиту передала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт"
Скриншот: Николай Осыченко / Facebook

Украинские бойцы на авдеевском направлении получили пять портативных автомобильных раций, три Starlink для спутниковой связи, пять мощных квадрокоптеров, а также 50 противогазов, сообщили в пресс-службе компании.

"В последнее время со стороны русских участились атаки газовыми снарядами, и наши ребята попросили защиту, чтобы более эффективно защищать нашу землю. Поэтому мы привезли им противогазы, а также компьютерную технику и портативные рации", – рассказал оперативный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Об этой помощи в своем Facebook сообщил также блогер Александр Осыченко.

https://www.facebook.com/n.osychenko/videos/630970602192199/

Также на авдеевское и бахмутское направления "Метинвест" направил уже 170 модульных укрытий из волнистой стали, которые при углублении на 1,5 м под землю способны выдержать обстрел 152-миллиметровыми снарядами.

Контекст:

C 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тыс. дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.

Теги: Метинвест, помощь, беспилотники, война России против Украины, Starlink
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