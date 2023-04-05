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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские бойцы получили от "Стального фронта" Ахметова уже 170 модульных укрытий

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Конструкцию создали по советским чертежам, но значительно модернизировали
Конструкцию создали по советским чертежам, но значительно модернизировали
Фото: metinvest.media

Украинские военнослужащие получили уже 170 модульных укрытий из волнистой стали. Их передает бойцам компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе предприятия.

К пресс-службе отметили, что эти укрытия военные очень ценят, так как при правильной установке – при углублении в землю на 1,5 м – они выдерживают артиллерийский обстрел 152-мм снарядами. Внутри можно согреться и отдохнуть – там есть сиденье, буржуйка, стоки для воды, места для хранения амуниции и запасной выход.

"Мы защищаем, а "Стальной фронт" нам помогает – налогами в бюджет, квадрокоптерами, мобильными укрытиями и еще многим, что нам нужно", – сказал военнослужащий Анатолий Зинченко.

Конструкцию создали по советским чертежам, но значительно модернизировали – при сотрудничестве с военными, которые вносили свои предложения. Так появились надежные укрытия, помогающие защищать жизнь бойцов. Большая часть укрытий установлена на самых горячих направлениях – авдеевском и бахмутском.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального фронта" Ахметова.  Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов. Такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес, подчеркивали в компании. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.

Также недавно военнослужащие получили от "Метинвеста" 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Теги: военные, Метинвест, помощь, металлургия, сталь, война России против Украины
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