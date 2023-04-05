Украинские бойцы получили от "Стального фронта" Ахметова уже 170 модульных укрытий

К пресс-службе отметили, что эти укрытия военные очень ценят, так как при правильной установке – при углублении в землю на 1,5 м – они выдерживают артиллерийский обстрел 152-мм снарядами. Внутри можно согреться и отдохнуть – там есть сиденье, буржуйка, стоки для воды, места для хранения амуниции и запасной выход.

"Мы защищаем, а "Стальной фронт" нам помогает – налогами в бюджет, квадрокоптерами, мобильными укрытиями и еще многим, что нам нужно", – сказал военнослужащий Анатолий Зинченко.

Конструкцию создали по советским чертежам, но значительно модернизировали – при сотрудничестве с военными, которые вносили свои предложения. Так появились надежные укрытия, помогающие защищать жизнь бойцов. Большая часть укрытий установлена на самых горячих направлениях – авдеевском и бахмутском.

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