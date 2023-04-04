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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Представитель Минцифры Баник: Более чем на 540 млн грн мы продали военных облигаций только через "Дію"

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Баник: Большинство людей, получивших выплаты по краткосрочным облигациям, сразу реинвестировали в покупку новых облигаций на более длительный срок
Баник: Большинство людей, получивших выплаты по краткосрочным облигациям, сразу реинвестировали в покупку новых облигаций на более длительный срок
Фото предоставила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, какие из новых государственных услуг в "Дії" были наиболее восстребованными у украинцев в 2022 году.

"Мы запустили услуги, которые точно не были для нас ожидаемыми. Услуги, которые заставила нас запустить война, – это тот же "єДокумент", сообщение о поврежденном, разрушенном имуществе, военные облигации, донаты на армию и так далее", – подчеркнул Баник.

По его словам, раньше покупал государственные ценные бумаги преимущественно крупный бизнес, а теперь это стало интересно и гражданам. 

"Чем вообще интересна эта история: военные облигации – ценные бумаги государства, но до того, как мы их запустили, перед нами тоже запустили некоторые банки. Обычный человек не имел тогда никакого представления, что такое военные облигации. Просто мы слышали это словосочетание, возможно, когда-то, там, и у нас была задача дать этот продукт массовому пользователю, чтобы он разобрался и захотел его приобрести. И вот более чем на 540 млн грн мы продали облигаций только через "Дію". В чем особенность? Мы сделали этот продукт действительно ясным", – рассказал Баник.

Он отметил, что украинцы стали покупать военные облигации на долгий срок.

"Сначала люди делали ставку больше на краткосрочные облигации, и это очевидно – они хотели понять, разобраться с этим. А потом мы увидели динамику, что большинство людей, получивших выплаты по краткосрочным облигациям, сразу реинвестировали в покупку новых облигаций уже на более длительный срок.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью

Контекст:

Военные облигации – целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке с целью финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны, объяснили в Национальном банке Украины. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.

Министерство выпускает как гривневые, так и валютные военные облигации. Клиентам предлагают облигации со сроком инвестирования от трех месяцев до полутора лет (чем больше срок, тем выше процент). Стоимость одной военной облигации – от 900 грн, доход – 11–16% годовых. 

По данным Министерства финансов, правительство с начала полномасштабного вторжения России в Украину привлекло от продажи ОВГЗ более 208,6 млрд грн.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, война, военные, вторжение, облигации, война России против Украины, ценные бумаги, Минцифры, Мстислав Баник
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