Представитель Минцифры Баник: Более чем на 540 млн грн мы продали военных облигаций только через "Дію"

"Мы запустили услуги, которые точно не были для нас ожидаемыми. Услуги, которые заставила нас запустить война, – это тот же "єДокумент", сообщение о поврежденном, разрушенном имуществе, военные облигации, донаты на армию и так далее", – подчеркнул Баник.

По его словам, раньше покупал государственные ценные бумаги преимущественно крупный бизнес, а теперь это стало интересно и гражданам.

"Чем вообще интересна эта история: военные облигации – ценные бумаги государства, но до того, как мы их запустили, перед нами тоже запустили некоторые банки. Обычный человек не имел тогда никакого представления, что такое военные облигации. Просто мы слышали это словосочетание, возможно, когда-то, там, и у нас была задача дать этот продукт массовому пользователю, чтобы он разобрался и захотел его приобрести. И вот более чем на 540 млн грн мы продали облигаций только через "Дію". В чем особенность? Мы сделали этот продукт действительно ясным", – рассказал Баник.

Он отметил, что украинцы стали покупать военные облигации на долгий срок.

"Сначала люди делали ставку больше на краткосрочные облигации, и это очевидно – они хотели понять, разобраться с этим. А потом мы увидели динамику, что большинство людей, получивших выплаты по краткосрочным облигациям, сразу реинвестировали в покупку новых облигаций уже на более длительный срок.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью