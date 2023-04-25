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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники под Бахмутом и Авдеевкой получили от "Стального фронта" партию техники на 2,3 млн грн

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Военнослужащим передали шесть БПЛА Mavic
Военнослужащим передали шесть БПЛА Mavic
Фото предоставлено пресс-службой "Метинвест"

Военнослужащие, которые защищают Украину под Бахмутом и Авдеевкой Донецкой области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, получили очередную партию техники от компании "Метинвест". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Шесть мощных дронов, комплекс Starlink, два аккумулятора EcoFlow, три радиостанции и пять приборов ночного видения, а также противогазы "Метинвест" передал украинским защитникам в рамках милитарной программы украинского бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". 

Дроны передали двух моделей – DJI Mavic 3 и DJI Mavic High More Combo. Как сказано в релизе, военнослужащие высоко оценивают эти БПЛА, так как они дают возможность постоянно наблюдать за действиями оккупантов, не подвергая опасности украинских военных. 

"Вот сейчас, например, уроды построили два минных заграждения, чтобы техника не могла подъезжать. Так пацаны из нашего батальона просто сбросили с дрона гранату, подорвали и разминировали! Дроны – это жизнь пацанов. Они видят больше и дальше, чем люди. Сейчас ХХI век! Это война дронов. Уже весь мир об этом говорит", – пояснил военнослужащий Денис с позывным Инструктор.

Также военнослужащие получили пять монокуляров ночного видения, которые были разработаны специально для вооруженных сил армии США. Это многоцелевое устройство обеспечивает бойцов возможностью проводить операции в ночное время, при этом оно удобно крепится на каску, оставляя руки свободными.

"В этот раз мы привезли все, что нам заказали сами бойцы – "ночники", "мавики" и защиту от газовых снарядов. Мы помогаем ВСУ с начала войны. И будем помогать до самой победы", – сказал операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Согласно релизу, техники передано на общую сумму 2,3 млн грн. 

Ранее "Метинвест" передал военнослужащим 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen Transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.
 
Контекст:

C 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из них более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тыс. дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.

Теги: Метинвест, Авдеевка, беспилотники, Бахмут, военнослужащий, аккумулятор, Александр Мироненко
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